Max Verstappen, son sıradan başlayacak

Hollandalı pilot Verstappen, Rusya Grand Prix'sine son sıradan başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Max Verstappen, son sıradan başlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Eylül 2021 19:49
Formula 1 takımlarından Red Bull'un pilotu Max Verstappen, pazar günü koşulacak Rusya Grand Prix'sine son sıradan başlayacak.

Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamada, bu sezon dördüncü kez güç ünitesini değiştiren Hollandalı pilotun, kurallar gereği yarışa son sıradan başlayacağı kaydedildi.

İtalya Grand Prix'sinde Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile yaşadığı kazanın ardından üç sıra grid cezası alan Verstappen, Rusya'daki iki antrenman seansında da Mercedes pilotlarının arkasında kaldı.

Rusya Grand Prix'sinde Verstappen gibi güç ünitesini değiştiren Ferrari pilotu Charles Leclerc de son çizgiden start alacak.

FIA, bir sezonda her pilota en fazla üç kez güç ünitesini değiştirme hakkı veriyor.

Verstappen, pilotlar klasmanında Hamilton'ın beş puan önünde lider durumda bulunuyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.