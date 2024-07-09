Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı mı?

Wanda Nara ile Mauro Icardi ile ilgili bir ayrılık iddiası daha gündeme geldi...



Galatasaray'a transfer olduğu günden beri periyodik olarak Arjantinli yıldız ile eşi arasında boşandı, boşanacak dedikodularına yenisi eklendi.

Arjantin'in en önemi magazin dergisi Gente'nin haberine göre; L-Gante ve Wanda Nara'nın birlikte uzun bir geçmişi var. Her zaman sadece iyi arkadaş olduklarını iddia etseler de bu Pazar akşamı bir partide tekrar birlikte görünmeleri dedikoduları artırdı.

Intrusos'ta (América TV) gazeteci Pablo Layus'un dedikoduyla ilgili şunları söyledi:

* Bu Pazar şafak vakti Wanda bir barda L-Gante ile bir araya geldi. Tam da tesadüfen, Mauro Türkiye'ye giderken."

* Ortalıkta dolaşan bilgiler var. Geçen hafta Wanda ve Mauro arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu sordum. Çünkü binada duyulan güçlü bir kavga olduğuna dair bir söylenti duymuştum. Ama sonra birlikte bazı fotoğraflar yükledikleri doğru...

* Şimdi Mauro seyahat ediyor. Wanda da sabahın erken saatlerinde bundan yararlandı. L-Gante'yle birlikteydi.

Ama aynı zamanda China'ya (China Suarez Icardi'nin,Wanda'yı aldattığı iddia edilen manken) kızgın olduğu da söylenmişti. Bu Mauro için mi yoksa para için mi yapılıyor? Yoksa China için mi?"