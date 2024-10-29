Mauro Icardi, derbi sonrası Arjantin'e gitti!

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan müthiş derbide Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Namağlup serisini sürdüren sarı kırmızılılar zirvedeki yerini sağlama alırken ezeli rakibinin namağlup serisi sona erdirdi.
Sarı-kırmızılılarda derbinin 90 dakikasında forma giyen Mauro Icardi uzatmalarda yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.
Golle tanışamayan Arjantinli yıldız, derbi sonrası stadyumdan bavullarıyla beraber ayrıldı.
Ülkesine gittiği öğrenilen yıldız isim gece yarısı sosyal medya hesabından özel jetin fotoğrafını paylaşarak 'İyi geceler' notunu düştü.
Sarı-kırmızılılarda derbinin 90 dakikasında forma giyen Mauro Icardi uzatmalarda yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.
Golle tanışamayan Arjantinli yıldız, derbi sonrası stadyumdan bavullarıyla beraber ayrıldı.
Ülkesine gittiği öğrenilen yıldız isim gece yarısı sosyal medya hesabından özel jetin fotoğrafını paylaşarak 'İyi geceler' notunu düştü.