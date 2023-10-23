Haber Tarihi: 23 Ekim 2023 13:01 - Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 13:01

MasterChef Azize Polat kimdir, evli mi, eşi kimdir? MasterChef Azize Polat'ın hayatı ve eski ve kilolu hali

MasterChef Azize'nin hayatı, elenmesinin ardından izleyenlerin dikkatini çekti. Büyük finale doğru giden MasterChef All Star'ın 15. haftasında elenen isim Azize Polat oldu. Daha önce 2021 yılında mücadele eden MasterChef Azize hazırladığı yemeklerle şeflerden tam not almıştı. Özellikle ilk sezondan sonra fiziksel değişimi ile adından söz ettiren MasterChef All Star yarışmacısı Azize herhangi bir aşçılık eğitimi almadığını söylemişti. Peki, MasterChef Azize kimdir, kaç yaşında? MasterChef All Star yarışmacısı Azize nereli? İşte Azize Polat'ın hayatı ve biyografisi.

MasterChef Azize Polat kimdir, evli mi, eşi kimdir? MasterChef Azize Polat'ın hayatı ve eski ve kilolu hali
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MasterChef Azize Polat kimdir? sorusu ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. i. Aslen Adanalı olan başarılı yarışmacı 2021 yılında yedeklerden kadroya dahil olmuştu. Katıldığı ilk sezonda, eleme turunda şeflere dana ciğerli içli köfteyi altında sarımsaklı süzme yoğurt, patates kızartması ve acı yağ ile servis eden Azize MasterChef kapısını aralamıştı. Aşçılık alt yapısı olmadan MasterChef'te kendisini kanıtlayan Azize üç çocuk annesi. İşte, MasterChef Azize'nin hayatı ve biyografisi.
MASTERCHEF AZİZE KİMDİR?

MasterChef Azize Polat, 35 yaşındadır. Ev hanımı olan MasterChef Azize üç çocuk annesidir. MasterChef Türkiye'ye üçüncü başvurmasında kabul edildi. Öne çıkan yarışmacı Adanalı olduğunu belirtti. Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade ediyor.

Herhangi bir aşçılık eğitimi almayan Polat, eleme turunda şeflere dana ciğerli içli köfteyi altında sarımsaklı süzme yoğurt, patates kızartması ve acı yağ ile servis etti. Şeflerin beğenisini kazanan Azize Polat, üç evet ile sonraki tura geçti.

MasterChef Türkiye'nin 14 Kasım 2021 akşamı yayınlanan bölümünde Azize yarışmaya veda etti.

15 Kasım 2021 akşamı elenen yarışmacılara ikinci bir şans verildi. Ana kadroya dönmeye hak kazanan ilk yarışmacı Azize oldu.

MasterChef Azize kimdir Azize Polat evli mi, kaç çocuğu var İşte MasterChef Azizenin yaşamı...

MasterChef Türkiye'nin 21 Kasım 2021 akşamı yayınlanan bölümüne Azize veda etti.


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