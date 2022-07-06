Marsilya'da Steve Mandanda ile yollar ayrıldı

Marsilya, kulübün kalesini 613 maçta koruyan Steve Mandanda ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Marsilya'da Steve Mandanda ile yollar ayrıldı
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06 Temmuz 2022 20:35
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da, bir ayrılık yaşandı.

Igor Tudor'un ekibi, uzun süredir kulübün kalesini koruyan Steve Mandanda ile yolların ayrıldığını duyurdu. Marsilya, ayrılık kararının karşılıklı anlaşma ile alındığını belirterek, bir sezon hariç 2007'den bu yana takımın kalesini koruyan tecrübeli eldivene teşekkür etti.

37 yaşındaki Mandanda, tam 613 maçta Marsilya'nın kalesinde görev aldı.

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