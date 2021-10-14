Marek Hamsik, Fenerbahçe maçında yok

Trabzonspor'da Marek Hamsik'in Fenerbahçe maçında oynamamasına karar verildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Marek Hamsik, Fenerbahçe maçında yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ekim 2021 14:35
Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor'da Marek Hamsik'in durumu belli oldu. Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, Trabzon'da MR çekildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Hafta içi Slovakya milli takımıyla oynadığı müsabakada sakatlanan Marek Hamsik'in bugün çekilen MR'ında sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Milli maçta sakatlanan 34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe maçında sahada olamayacak.

Marek Hamsik'in ağrılarının olduğunu söylediği ve bunun üzerine de teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Daha uzun soluklu bir sakatlık sürecini doğuracaksa riske gerek yok" dediği belirtildi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.