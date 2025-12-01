01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
20:00
Samsunspor-Alanyaspor
20:00
A.Demirspor-Hatayspor
20:00
Rayo Vallecano-Valencia
23:00
Bologna-Cremonese
22:45
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
Arouca-Braga
23:15

Manuel Neuer'in geleceği için açıklama!

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, takımın file bekçisi Manuel Neuer'in geleceğiyle ilgili konuştu.

calendar 01 Aralık 2025 17:41 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 17:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, son dönemde performansıyla eleştirilen Manuel Neuer ile ilgili konuştu.

"BU DURUM DEĞİŞMEYECEK"

Neuer'e eleştirilerle ilgili konuşan Hoeness, "Şu anda herkesin Manuel Neuer'e saldırmasını kabul edilemez buluyorum! O, hala dünyanın en iyi kalecilerinden biri ve bu durum değişmeyecek!" dedi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Neuer'in geleceğiyle ilgili konuşan Hoeness, "Bu konu bahara kadar konuşulmayacak diye düşünüyorum." diye konuştu.

39 yaşındaki Manuel Neuer, 2011 yılından bu yana Bayern Münih forması giyiyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
