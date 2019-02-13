Malone: "Isaiah oynamasa da liderliğiyle fark yaratıyor"

Denver Nuggets koçu Michael Malone, Isaiah Thomas'ın bu sezon bir maç bile oynamamasına rağmen Nuggets üzerindeki etkisini ve liderliğini övdü.
Malone, şu ifadeleri kullandı: "Oynamamasına rağmen, genç oyuncularımız üzerinde yine de derin bir etkisi var. Çıkardığı sesi, antrenmanlarda ve maçlar sırasında toplanan kalabalıktaki liderliği.... Nispeten sessiz bir grubumuz var Isaiah'nın etrafında olan herkes, onun sessiz biri olmadığını biliyor ve bu iyi bir şey. Kendisi takıma çok özlediğimiz bir enerji, ses ve liderlik getiriyor."
Thomas, kalça ameliyatının tedavisi sonrası, dönüşünü yapmaya yakın.