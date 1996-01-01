Magic, 1996'da Shaq'ı elinden nasıl kaçırdı?

Eski Orlando Magic genel menajeri Pat Williams, 1996'da Shaquille O'Neal'ı ellerinden nasıl kaçırdıklarını açıkladı.



Magic, Shaq 1996'da Los Angeles Lakers için takımdan ayrıldıktan sonra, fırsat pencerelerinin kapandığını görmüştü. Yine de Williams, Magic'in o zamanlar süperstar oyuncuyu nasıl kaybettiğini tam olarak açıkladı:



"Oyuncuların fiyatları o kadar çabuk yükselmişti ki, Alonzo Mourning, Miami ile yeni anlaşmasını yaptığında Shaq'a teklifimiz uysal görünüyordu ve Shaq buna çok bozulmuştu. Sonunda aynı teklifi yapmıştık ama o zamana kadar Jerry West maaş kapasitesinde boşluk oluşturmuştu ve Shaq'ı da çok kovalamışlardı. Ve bizim için çok geçti."



