Luiz Gustavo'dan karantinada itiraf; "Futbolu özledim"

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, koronavirüs süreci hakkında konuştu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Luiz Gustavo'dan karantinada itiraf; 'Futbolu özledim'
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07 Nisan 2020 12:11
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Luiz Gustavo, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatın durma noktasına geldiğini söyleyen Sambacı, "Ölümler giderek artıyor ve bu da herkesi tedirgin ediyor" dedi.

Gustavo, İstanbul'da rahat olduğunu söyleyerek, "Kulüp bizim arkamızda. Her türlü desteği verip, kolaylığı sağlıyor" diye konuştu.

Yıldız futbolcu ayrıca, "Kısa sürede futbolun döneceğine inanıyorum. Oynamayı, taraftarın önüne çıkmayı çok özledim" ifadelerini kullandı.

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