Luan Peres 4 ay sonra sahalara döndü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sahalara döndü.
Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalmıştı.
Ligde Galatasaray ve Gaziantep FK müsabakalarında yedek soyunan Peres, forma şansı bulamamıştı.
Avrupa'da 4, kupada 1, ligde 13 maç kaçıran 28 yaşındaki savunmacı, 4 ayı aşkın bir sürenin ve 18 resmi müsabakanın ardından Çaykur Rizespor müsabakasında forma giydi.
Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalmıştı.
Ligde Galatasaray ve Gaziantep FK müsabakalarında yedek soyunan Peres, forma şansı bulamamıştı.
Avrupa'da 4, kupada 1, ligde 13 maç kaçıran 28 yaşındaki savunmacı, 4 ayı aşkın bir sürenin ve 18 resmi müsabakanın ardından Çaykur Rizespor müsabakasında forma giydi.
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