Loic Remy: 'Hayal kırıklığı, sinir harbi'

Rizespor'un flaş transferi Loic Remy, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın sonrasında konuştu.



Öne geçtikleri maçta yenildikleri için üzgün olduklarını söyleyen Remy, "Böyle maçlarda hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. İlk golü attık, 2. pozisyon penaltı mı, değil mi... Bu şekilde kaybedince bir hayal kırıklığı, sinir olabiliyor. Genel olarak kötü oynadığıızı düşünmüyorum, bunu telafi edecek haftalarımız olacak." dedi.



