Lider Chelsea, Leicester'a karşı zorlanmadı

İngiltere Premier Lig'de 12. hafta mücadelesinde Chelsea, deplasmanda Leicester City'i 3-0 mağlup etti ve 9. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lider Chelsea, Leicester'a karşı zorlanmadı
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20 Kasım 2021 17:21
İngiltere Premier Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Leicester City, Chelsea'yi konuk etti.

King Power Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Chelsea'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Antonio Rüdiger, 28. dakikada N'Golo Kante ve 71. dakikada Christian Pulisic kaydetti.

Leicester'da maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Chelsea, 9. galibiyetini aldı ve 29 puanla liderliğini sürdürdü. Üç maçtır kazanamayan Leicester City ise 15 puanda kaldı.

Chelsea, gelecek hafta Manchester United'ı konuk edecek. Leicester City ise Watford'u ağırlayacak.


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