Lewis Hamilton: 'Max Verstappen; inanılmaz!'

Lewis Hamilton, Lusail'de sorunlu bir hafta sonu geçirdi. Ferrari'siyle ilgili şikayetleri yarış boyunca sürdü ve pazar günü puan alamadan yarışı tamamladı.



Yarış sonrası şampiyonluk mücadelesi hakkında sorular geldiğinde; aralarındaki 2021 çekişmesine rağmen Hamilton, Verstappen'in bu sezonki performansını övdü.



"Hepimiz Max'in harika bir iş çıkardığını biliyoruz.



Arkasında inanılmaz bir takım var, son dört yıldır en iyi araca sahip oldukları inkâr edilemez. Bu yılın başında belki biraz daha zayıflardı ama bir şekilde geri döndüler. Max'in elinde harika bir araç var ama onunla mükemmel bir iş çıkarıyor."











