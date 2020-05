LaVar: "Knicks, LaMelo için en uygun yer"

New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball'un babası LaVar Ball, New York Knicks'in diğer oğlu LaMelo Ball için "en uygun yer" olduğunu söyledi.



Knicks'in, 2020 NBA Draftı'nın üst sıralarında seçim yapması bekleniyor ve LaMelo da, bu draftında üst sıralarında seçileceği tahmin edilen oyunculardan biri.



LaVar, Knicks'in LaMelo'yu alması gerektiğine inandığını belirtti:



"Benim gözümde en uygun yer, New York Knicks. Başlarına iyi bir şey gelmesinin zamanı gelmişti."



LaVar, daha önce en büyük oğlu Lonzo'nun 2017'de Los Angeles Lakers tarafından ikinci olarak alınmasında büyük etki sahibi olmuştu. Ancak bu görev süresi, Lonzo, Anthony Davis'in New Orleans Pelicans'dan takas edilmesine kadar sürmüştü.