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La Liga'dan devrim gibi karar! Maçlar YouTube'da

La Liga, İspanya'da hafta sonu oynanacak profesyonel futbol maçlarının YouTube'da yayınlanacağını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
La Liga'dan devrim gibi karar! Maçlar YouTube'da
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11 Ocak 2019 01:51
La Liga, hafta sonu oynanacak profesyonel maçlarla ilgili önemli bir karara imza attı. La Liga'dan yapılan açıklamada İspanya 2. Ligi'nde oynanacak tüm maçların YouTube'da yayınlanacağını açıkladı.

La Liga'dan yapılan açıklamada hafta sonu İspanya 2. Ligi'nde oynanacak maçların YouTube'daki resmi kanaldan ücretsiz olarak yayınlanacağı belirtildi. Mücadeleler 150'nin üzerinde ülkeden ücretsiz olarak takip edilebilecek.

Yapılan açıklamada ''YouTube'daki resmi LaLiga kanalı, uluslararası rekabet gücünü arttırmak için İspanya 2. Ligi'ndeki maçları canlı olarak yayınlayacaktır'' ifadeleri kullanıldı.

İspanya 2. Ligi'nde bu haftanın maçları

Cadiz - Granada
Albacete - Gijon
Deportiu - Numancia
Las Palmas - Osasuna
Mallorca - Deportivo
Ovieda - Tenerife
Cordoba - Majadahonda
Alcorcon - Almeria
Lugo - Extramadura
Zaragoza - Malaga
Elche - G. Tarragona



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