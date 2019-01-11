La Liga, hafta sonu oynanacak profesyonel maçlarla ilgili önemli bir karara imza attı. La Liga'dan yapılan açıklamada İspanya 2. Ligi'nde oynanacak tüm maçların YouTube'da yayınlanacağını açıkladı.La Liga'dan yapılan açıklamada hafta sonu İspanya 2. Ligi'nde oynanacak maçların YouTube'daki resmi kanaldan ücretsiz olarak yayınlanacağı belirtildi. Mücadeleler 150'nin üzerinde ülkeden ücretsiz olarak takip edilebilecek.Yapılan açıklamada ''YouTube'daki resmi LaLiga kanalı, uluslararası rekabet gücünü arttırmak için İspanya 2. Ligi'ndeki maçları canlı olarak yayınlayacaktır'' ifadeleri kullanıldı.Cadiz - GranadaAlbacete - GijonDeportiu - NumanciaLas Palmas - OsasunaMallorca - DeportivoOvieda - TenerifeCordoba - MajadahondaAlcorcon - AlmeriaLugo - ExtramaduraZaragoza - MalagaElche - G. Tarragona