KYK yurt başvuruları ne zaman? 2024 KYK yurdu başvuru

Üniversite öğrencilerinin yurt ve burs başvurusunda öncelikli tercihi olan KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü), burs ve kredi başvurularını her yıl farklı tarihlerde alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan duyuru sonrasında, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli olacak.

2023-2024 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı. Bu yıl da benzer şekilde yurt başvuru sürecinin ağustos ayının son haftası başlaması bekleniyor.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı. 2024 - 2025 dönemi burs başvuru sürecinin benzer şekilde ekim ayı ortasına kadar başlatılması bekleniyor.

"e-Devlet" şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile PTT şubelerine giderek "e-Devlet" şifresi alması ya da diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.

Öğrenciler, yurtlara ve burslara başvuru tarihi ile başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye "yurtkur.gsb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.