Haber Tarihi: 03 Temmuz 2025 17:45 - Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 17:45

KYK depozito ne zaman yatar? KYK yurt depozito ücretleri ne zaman iade edilecek?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de yurt depozito ücretlerinin ne zaman iade edileceğidir. Özellikle mezun olan veya yurttan ayrılan öğrenciler, KYK depozito ücretinin banka hesaplarına ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki, KYK depozito ücreti ne zaman yatar? İşte ayrıntılar...

KYK depozito ne zaman yatar? KYK yurt depozito ücretleri ne zaman iade edilecek?
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KYK yurtlarına kayıt sırasında öğrencilerden güvence bedeli (depozito) alınır. Bu ücret, öğrencinin yurtta kalışı sırasında herhangi bir zararın oluşması durumunda karşılık olarak tutulur. Eğer öğrenci yurtta kaldığı süre boyunca herhangi bir zarara yol açmazsa ve düzenli bir şekilde çıkış işlemlerini tamamlarsa, bu depozito tutarı geri iade edilir. Peki, KYK depozito ne zaman yatar?

KYK DEPOZİTO NE ZAMAN YATAR?

KYK depozito ücretinin iadesi, öğrencinin yurttan çıkış işlemlerini tamamlamasından sonra genellikle 1 ila 2 ay içinde yapılmaktadır. Ancak bu süre bazı durumlarda değişiklik gösterebilir:

Yoğunluk dönemlerinde (yaz aylarında toplu çıkışlar olduğunda) işlem süresi uzayabilir.

E-Devlet sisteminde bilgiler eksikse veya banka hesap bilgileri hatalıysa ödeme gecikebilir.

Öğrenci yurtta zarar bırakmışsa, depozito bedelinin bir kısmı ya da tamamı kesilebilir.

DEPOZİTO ÖDEMESİ NEREYE YAPILIR?

KYK depozito iadeleri, öğrencinin E-Devlet üzerinde tanımlı IBAN numarasına yapılır. Genellikle Ziraat Bankası hesapları tercih edilir, ancak diğer bankalardan da işlem mümkündür. Öğrencilerin ödeme alabilmesi için banka bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

KYK DEPOZİTO İADESİ NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler, KYK depozito iadesiyle ilgili süreci şu şekilde takip edebilir:

E-Devlet üzerinden "KYK Yurt Bilgileri" veya "Yurt Çıkış İşlemleri" sayfasına girerek süreci kontrol edebilirler.

"Gençlik ve Spor Bakanlığı - Yurt Hizmetleri" başlığı altındaki hizmetlerden yararlanarak ödeme durumunu görebilirler.
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