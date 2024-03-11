Ramazan ayı, İslam inancında kutsal kabul edilen bir dönemdir. Müslümanlar için oruç tutmak, ibadetlerin önemli bir parçasıdır. Ancak, insan vücudu bazen farklı durumlarla karşılaşabilir ve bu durumlar oruç tutan kişilerde bazı endişelere neden olabilir. Bu endişelerden biri de kusmanın orucu bozup bozmadığıdır. İslami bir perspektiften bu konuyu derinlemesine inceleyelim.





Kusmak Orucu Bozar mı?



Kendiliğinden gelen kusma orucu bozmaz.



Ancak, kişinin kendi isteği ile kusması orucu bozar. Bu durumda, oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.



Kendiliğinden gelen kusma nasıl anlaşılır?



Mide bulantısı ve kusma refleksi olmadan aniden ağız dolusu kusma



Öksürük veya hıçkırık gibi bir refleks sonucu kusma



Mide kaslarının istemsiz kasılması sonucu kusma



Kişinin kendi isteği ile kusması nasıl anlaşılır?



Parmakla boğazı tahriş ederek kusma



Kusma refleksini zorlayarak kusma



Bilerek ve isteyerek kusma





Kendiliğinden gelen kusma sonucu mideye giren şeyler orucu bozmaz. Bu durumda, ağız yıkanıp oruca devam edilebilir.Kişinin kendi isteği ile kusması sonucu mideye giren şeyler orucu bozar. Bu durumda, oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.Oruçluyken diş fırçalarken kusmak orucu bozmaz.Oruçluyken ağızdan gelen safra orucu bozmaz.Oruçluyken burundan gelen kusmuk orucu bozmaz.Oruçluyken kusma şüphesi varsa, orucun bozulmadığı kabul edilir.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvasına göre, "Kendiliğinden gelen kusma orucu bozmaz."İbn-i Abidin'e göre, "Kişinin kendi isteği ile kusması orucu bozar."Nevevi'ye göre, "Kusma, ister istemez olsun, orucu bozar."Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi görüşüne göre, kendiliğinden gelen kusma orucu bozmaz. Ancak, kişinin kendi isteği ile kusması orucu bozar. Bu konuda farklı rivayetler ve görüşler olsa da, en doğru bilgiyi almak için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvalarına ve güvenilir dini kaynaklara başvurmak önemlidir.