Haber Tarihi: 11 Mart 2024 11:34 -
Güncelleme Tarihi:
11 Mart 2024 11:34
Kusmak Orucu Bozar mı?
Ramazan ayının en çok merak edilen konularından biri de kusmanın orucu bozup bozmadığıdır. Bu konuda birçok farklı rivayet ve görüş olsa da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi görüşü şu şekildedir. Peki, kusmak orucu bozar mı?
Ramazan ayı, İslam inancında kutsal kabul edilen bir dönemdir. Müslümanlar için oruç tutmak, ibadetlerin önemli bir parçasıdır. Ancak, insan vücudu bazen farklı durumlarla karşılaşabilir ve bu durumlar oruç tutan kişilerde bazı endişelere neden olabilir. Bu endişelerden biri de kusmanın orucu bozup bozmadığıdır. İslami bir perspektiften bu konuyu derinlemesine inceleyelim.
Kusmak Orucu Bozar mı?
Kendiliğinden gelen kusma orucu bozmaz.
Ancak, kişinin kendi isteği ile kusması orucu bozar. Bu durumda, oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.
Kendiliğinden gelen kusma nasıl anlaşılır?
Mide bulantısı ve kusma refleksi olmadan aniden ağız dolusu kusma
Öksürük veya hıçkırık gibi bir refleks sonucu kusma
Mide kaslarının istemsiz kasılması sonucu kusma
Kişinin kendi isteği ile kusması nasıl anlaşılır?
Parmakla boğazı tahriş ederek kusma
Kusma refleksini zorlayarak kusma
Bilerek ve isteyerek kusma
Kusma sonucu mideye giren şeyler orucu bozar mı?
Kendiliğinden gelen kusma sonucu mideye giren şeyler orucu bozmaz. Bu durumda, ağız yıkanıp oruca devam edilebilir.
Kişinin kendi isteği ile kusması sonucu mideye giren şeyler orucu bozar mı?
Kişinin kendi isteği ile kusması sonucu mideye giren şeyler orucu bozar. Bu durumda, oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.
Kusma ile ilgili bazı özel durumlar:
Oruçluyken diş fırçalarken kusmak orucu bozmaz.
Oruçluyken ağızdan gelen safra orucu bozmaz.
Oruçluyken burundan gelen kusmuk orucu bozmaz.
Oruçluyken kusma şüphesi varsa, orucun bozulmadığı kabul edilir.
Kusma ile ilgili fetvalar:
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvasına göre, "Kendiliğinden gelen kusma orucu bozmaz."
İbn-i Abidin'e göre, "Kişinin kendi isteği ile kusması orucu bozar."
Nevevi'ye göre, "Kusma, ister istemez olsun, orucu bozar."
Sonuç olarak:
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi görüşüne göre, kendiliğinden gelen kusma orucu bozmaz. Ancak, kişinin kendi isteği ile kusması orucu bozar. Bu konuda farklı rivayetler ve görüşler olsa da, en doğru bilgiyi almak için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvalarına ve güvenilir dini kaynaklara başvurmak önemlidir.