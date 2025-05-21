Kurbanlık fiyatları 2025: Büyükbaş, küçükbaş kurban fiyatları

Kurbanlık fiyatlarıyla ilgili son durum, kurban ibadetini ihya etmek için hazırlanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, 2025 yılı kurbanlık fiyatları merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nda dini vazifelerini yerine getirmek için kurban kesecek olan vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarını araştırırken üreticiler ve sektör temsilcileri de piyasanın son durumuna dair açıklamalarda bulunuyor. Kurban fiyatları her yıl olduğu gibi bu yıl da illere göre farklılık gösterecek. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Çelik, 2025 yılı için büyükbaş ve küçükbaş canlı kilogram fiyatlarını açıkladı. Peki, bu yıl kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? İşte il il 2025 kurbanlık fiyatları.

2025 yılında kurbanlık fiyatları, hem yem maliyetleri hem de genel enflasyon nedeniyle geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. Türkiye genelinde fiyatlar bölgeden bölgeye farklılık gösterse de ortalama rakamlar şu şekilde:

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvan 80 bin ile 160 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlık ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satılıyordu.

Hisse fiyatlarının bu yıl ise küçükbaşta 10-25 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise 90-250 bin TL arasında olması bekleniyor.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Çelik, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan varlığı ve satışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, vatandaşların kurbanlık için genellikle küçükbaşa yöneldiğine işaret ederek, "Kurbanlıkların fiyatları bölgelere göre değişiyor. Bu yıl fiyatlarda geçen yıla göre ortalama yüzde 18 artış öngörüyoruz. Bu artışta, yem başta olmak üzere girdi maliyetlerinin yüksekliğini en önemli etken olarak söyleyebiliriz. Küçükbaş kurbanlıklarda canlı kilogram fiyatı 270 lira ile 300 lira arasında değişiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız kurbanlıkları 11 ile 18 bin lira arasında alabilecektir. Büyükbaş hayvanda ise bu fiyatlar 100 bin liradan 160 bin liraya kadar çıkabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlediğini açıkladı

Tahmini kurbanlık fiyatları Ziraat Odaları Birliği'ne göre şu şekilde;

İstanbul

Büyükbaş: 90.000-250.000 TL

Küçükbaş:10.000-25.000 TL

Ankara

Büyükbaş: 90.000-250.000 TL

Küçükbaş:8.000-20.000 TL

İzmir

Büyükbaş: 80.000-250.000 TL

Küçükbaş: 10.000-20.000TL

Bursa

Büyükbaş: 80.000-220.000 TL

Küçükbaş: 15.000-25.000 TL

Adana

Büyükbaş: 80.000-150.000 TL

Küçükbaş: 9.000-18.000 TL

Antalya

Büyükbaş: 75.000-180.000 TL

Küçükbaş: 12.000-22.000 TL

Konya

Büyükbaş: 100.000-180.000 TL

Küçükbaş: 8.000-17.000 TL

Gaziantep

Büyükbaş: 75.000-170.000 TL

Küçükbaş: 10.000-20.000 TL

Şanlıurfa

Büyükbaş: 100.000-160.000 TL

Küçükbaş: 10.000-17.000 TL

İzmit

Büyükbaş: 120.000-250.000 TL

Küçükbaş: 15.000-25.000 TL

Diyarbakır

Büyükbaş: 100.000-180.000 TL

Küçükbaş:10.000-15.000 TL