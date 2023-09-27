Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı tarihi

2024 Kurban Bayramı tarihi, yeni yılda yapacakları tatili şimdiden planlamak isteyen vatandaşların merak ettiği ve araştırdığı konular arasında yer alıyor. Hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil yapmak isteyen vatandaşlar, 2024 Kurban Bayramı tarihini merak ediyor. İşte ayrıntılar.
2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü eda edilecek.
15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. 2024 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı
muharrem ayı cami 2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe
Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma
Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı
Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi
Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi
Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma
Arefe: 09 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma
Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba
Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar
Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı
Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi