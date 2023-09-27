Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı tarihi

2024 Kurban Bayramı tarihi, yeni yılda yapacakları tatili şimdiden planlamak isteyen vatandaşların merak ettiği ve araştırdığı konular arasında yer alıyor. Hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil yapmak isteyen vatandaşlar, 2024 Kurban Bayramı tarihini merak ediyor. İşte ayrıntılar.2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü eda edilecek.15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.Yılbaşı: 1 Ocak 2024 PazartesiRamazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 SalıRamazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 ÇarşambaRamazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 PerşembeRamazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 CumaUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan SalıEmek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs ÇarşambaAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs PazarKurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 CumartesiKurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 PazarKurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 PazartesiKurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 SalıKurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 ÇarşambaDemokrasi Bayramı: 15 Temmuz PazartesiZafer Bayramı: 30 Ağustos CumaCumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salımuharrem ayı camiRegaib Kandili: 11 Ocak 2024 PerşembeÜç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 CumaMirac Kandili: 06 Şubat 2024 SalıBerat Kandili: 24 Şubat 2024 CumartesiRamazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 PazartesiKadir Gecesi: 05 Nisan 2024 CumaArefe: 09 Nisan 2024 SalıRamazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 ÇarşambaRamazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 PerşembeRamazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 CumaArefe: 15 Haziran 2024 CumartesiKurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 PazarKurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 PazartesiKurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 SalıKurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 ÇarşambaHicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 PazarAşure Günü: 16 Temmuz 2024 SalıMevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi