Haber Tarihi: 27 Haziran 2025 09:13 -
Güncelleme Tarihi:
27 Haziran 2025 09:13
KPSS A Grubu nedir? Hangi meslekler KPSS A Grubu kapsamındadır?
Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen üniversite mezunları için en önemli adımlardan biri olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), adayların atama yapılacağı kadro türüne göre A Grubu ve B Grubu olmak üzere ikiye ayrılır. KPSS A Grubu, sadece lisans mezunlarına yöneliktir ve sınav puanlarının geçerlilik süresi iki yıl ile sınırlıdır. Peki, KPSS A Grubu tam olarak neyi ifade eder ve bu grup kapsamında hangi meslekler yer alır?
KPSS A Grubu, genellikle uzmanlık, denetmenlik, müfettişlik ve kontrolörlük gibi kariyer mesleklerine yönelik yapılan sınavları kapsar. Bu kadrolar; Bakanlıklar, Merkez Teşkilatları, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ile diğer bazı kamu kuruluşlarında yer alan kariyer meslek pozisyonlarını hedef alır.>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
Bu grupta adaylar sadece KPSS'ye girmekle kalmaz; birçok kurum, KPSS puanına ek olarak sözlü sınav veya kurum içi yazılı sınav da talep eder.
KPSS A GRUBU MESLEKLERİ NELERDİR?
KPSS A Grubu kapsamında alım yapılan bazı başlıca meslekler şunlardır:
Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı
Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı
Ticaret Uzman Yardımcılığı
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı
Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı
BDDK ve SPK Uzmanlık Kadroları
Kaymakam Adaylığı
Dışişleri Uzmanlığı
SGK Denetmen Yardımcılığı
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