Korkma Ben Yanındayım final mi yapıyor? Korkma Ben Yanındayım 6. bölüm izle

"Korkma Ben Yanındayım" dizisi, başrollerinde Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu ve Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı, aile ve fedakarlık temalarını işleyen bir yapım olarak ekranlara geldi. Ancak dizi, beklenen ilgiyi göremeyerek yedinci bölümde final yapma kararı aldı. Korkma Ben Yanındayım ne zaman final yapacak?



"Korkma Ben Yanındayım" dizisi, usta isimlerin öne çıktığı oyuncu kadrosuyla izleyicilerle buluşmuştu. Ancak yapımcı şirket MedYapım tarafından yapılan açıklamaya göre dizi, yedinci bölümüyle ekranlara veda edecek.



Korkma Ben Yanındayım Final mi Yapıyor?



Now TV'de yayınlanan Korkma Ben Yanındayım dizisi ekranlara veda ediyor.



Başarılı isimlerin bir araya geldiği "Korkma Ben Yanındayım", MedYapım imzalı projeler arasında yerini aldı. Ancak bu yolculuk beklenenden kısa sürdü. Yapımcı firma, dizi için final kararını açıkladı ve yedinci bölümle sona ereceğini duyurdu.



Korkma Ben Yanındayım Ne Zaman Final Yapıyor?



Korkma Ben Yanındayım, 27 Nisan 2024'te yayınlanacak olan 7. bölümüyle final yapacak.



Kokrma Ben Yanındayım Neden Bitti?



Sevilen ve reyting rekorları kıran dizileriyle bilinen Now TV'de bu sezon izleyicilerle buluşan Korkma Ben Yanındayım dizisi beklenen ilgiyi görmedi. Bu güne kadar 6 bölüm ile ekranlara gelen dizi, ne yazık ki reyting sıralamasına giremedi. Cumartesi günleri diziler arasındaki rekabet ortamına ayak uyduramayan Korkma Ben Yanındayım dizisi reyting kurbanı oldu ve final yapacak.



Now platformu, yeni sezonda devam edecek olan "Hudutsuz Sevda" ve "Kızıl Goncalar" gibi dizileri izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Ancak "Yabani", "Gaddar", "Şahane Hayatım" ve "Kirli Sepeti" gibi dizilerin geleceği ise belirsizliğini koruyor.



Korkma Ben Yanındayım konusu ne ?



Dizinin odak noktası, İnci adında bir genç kızın etrafında şekilleniyor. Burslu olarak okuduğu özel lisede ailesinin fedakarlıklarıyla dikkat çeken İnci, sınav stresiyle mücadele ederken başına gelen beklenmedik bir olayla hayatı alt üst olur. İnci, zor durumdan kurtulmak için riskli bir karar alır ve bu, onu daha da büyük bir belanın içine sürükler.

