Kopenhag Galatasaray canlı izle şifresiz TV 8,5 izle | Kopenhag - GS maçı canlı Exxen Spor izle HD ücretsiz

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GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU





GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?



Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.



Eğer Galatasaray maçı kazanırsa, puanını 8'e çıkaracak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.



Ancak, Galatasaray'ın kazanamaması durumunda ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayer Münih'e karşı galip gelememesi durumunda sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.



Eğer Galatasaray maçı kaybeder ve Manchester United, Bayer Münih'i yenerse, Galatasaray Avrupa kupalarına veda edecek.



PARKEN STADYUMU'NDA TARİHİ MAÇ

Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Galatasaray için özel anılar bulunmaktadır. 17 Mayıs 2000 tarihinde gerçekleşen UEFA Kupası finalinde, Galatasaray ve İngiliz ekibi Arsenal bu statta karşı karşıya geldi. Galatasaray, mücadeleyi penaltı atışları sonucunda kazanarak kupayı müzesine taşıdı ve Türk futbolunun ilk Avrupa kupasını elde etti. Aynı zamanda, teknik direktör Okan Buruk da o müsabakada sarı-kırmızılı takımın formasını giydi.



Galatasaray, Avrupa kupalarında Danimarka temsilcileriyle toplamda 5 resmi maça çıktı. Bu müsabakalarda Randers ve Kopenhag ile oynanan 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.



Kopenhag, Danimarka Ligi'nde bu sezon 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 33 puanla 3. sırada yer almaktadır. Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bayern Münih'e 2-1 mağlup olurken, Manchester United'ı ise 4-3'lük skorla geçti. Ayrıca, Kopenhag Danimarka Kupası'nda çeyrek finalde Silkeborg'a elendi.



Maçın hakemliğini İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato üstlenecek. Yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak, müsabakanın 4. hakemi ise Michael Fabbri olacak. VAR hakemi olarak ise Massimiliano Irrati görev alacak.







Kopenhag - Galatasaray canlı izle şifresiz | Kopenhag - GS maçı canlı TV 8,5 izle HD ücretsiz... UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, bugün TSİ 23.00'te Parken Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile mücadele edecek. Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Kopenhag - Galatasaray maçı canlı izleme detaylarıKopenhag ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele 12 Aralık Salı günü saat 23:00'de başlayacak. Zorlu mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.Grabara, Jelert, Vavro, Boilesen, Diks, Falk, Lerager, Goncalves, Bardghji, Elyounoussi, Claesson.Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.Galatasaray'ın kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayer Münih karşısında galip gelememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.Sarı-kırmızılı takımın galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Galatasaray, Avrupa defterini kapatacak.Galatasaray, Kopenhag maçını kazanması halinde son 16 turu biletinin yanı sıra 12,4 milyon avro para ödülünün de sahibi olacak.Kopenhag karşısında 3 puan alması durumunda 2,8 milyon avroluk galibiyet primi kazanacak sarı-kırmızılı takım, son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon avroyu da kasasına koyacak.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılım, katsayı ve performans primlerinden şu ana kadar 31,2 milyon avro alan Galatasaray'ın bu organizasyondaki geliri, Kopenhag karşısında alınacak galibiyetle 43,6 milyon avroya çıkacak.Galatasaray'da sakatlıkları geçen Davinson Sanchez ile Hakim Ziyech'in, Kopenhag maçının kadrosunda yer aldı.Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonucunda sol arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edilen Sanchez, ligdeki Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçında forma giyemedi.Sarı-kırmızılı ekipte hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ise tedbir amacıyla ligdeki Adana Demirspor maçında görevlendirilmedi.UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun altıncı haftasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği 21 kişilik kadroda şu oyuncular yer alıyor:Fernando Muslera, Angelino, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu.Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, son 6 resmi maçının sadece birinden galibiyetle ayrıldı.Danimarka ekibi, kendi liginde oynadığı son bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.Bu sürede UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile berabere kalan Kopenhag, Danimarka Kupası'nda ise çeyrek finalde ilk maçta 2-0 yenildiği Silkeborg'u ikinci müsabakada 2-1 yenmesine rağmen kupaya veda etti.UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Kopenhag'a konuk olacak Galatasaray, Danimarka takımlarına karşı 6. karşılaşmasına çıkacak.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce Danimarka temsilcilerinden Kopenhag ile 3, Randers ile de 2 maç yaptı.Galatasaray, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grubundaki ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Kopenhag ile 2013-2014'te yine aynı organizasyonun grup aşamasında karşılaşan sarı-kırmızılı takım, sahasında 3-1 yendiği rakibine deplasmanda 1-0 mağlup oldu.Galatasaray, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Randers ile ilk maçta 1-1 berabere kalırken, rakibini ikinci müsabakada 2-1 yendi.Kopenhag, Avrupa kupalarında daha önce 9 kez karşılaştığı Türk takımlarına karşı başarılı sonuçlar aldı.Danimarka temsilcisi, Avrupa kupalarında Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor, Sivasspor ve RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi.Kopenhag, Türk takımlarıyla yaptığı bu maçların 5'ini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 2'sini de kaybetti.Danimarka ekibi, eleme turlarında karşılaştığı Trabzonspor, Sivasspor ve RAMS Başakşehir'i saf dışı bıraktı.Danimarka temsilcisi Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren sahasında oynadığı maçlarda etkili bir performans sergiledi.Kopenhag, bu aşamadan itibaren evinde oynadığı 18 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, 8'inde berabere kaldı, sadece 3'ünde yenildi.Danimarka ekibi, ev sahibi olduğu "Devler Ligi" müsabakalarında sadece Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih'e mağlup oldu.UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibine konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 314. mücadelesine çıkacak.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 313 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 117 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa arenasında rakip fileleri 423 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 465 gole engel olamadı.Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 23 müsabakada sadece 3 kez yenildi.2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 5'i de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 23 maça çıktı.Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde bundan önce mücadele ettiği son 4 grupta üst tura çıkma başarısı gösteremedi.Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 31 mücadelede 3 galibiyet alabilen Galatasaray, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı."Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 121 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 31 beraberlik ve 61 yenilgi gördü.Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 35 mücadelede 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.