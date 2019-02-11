Atiker Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'in adalesindeki sakatlık nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:"Ömer Ali Şahiner'in yapılan kontrollerinde arka adele grubunda kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yaklaşık olarak 3-4 hafta içinde sahalara dönmesi beklenmektedir."27 yaşındaki oyuncu dün oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 56'ncı dakikada yerini Fofana'ya bırakmıştı. Şahiner, yeşil beyazlı formayla ligde çıktığı 17 maçta 4 gol atıp 3 de asist yaptı.