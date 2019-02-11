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Konyaspor'a Ömer Ali Şahiner'den kötü haber

Atiker Konyaspor'dan yapılan açıklamaya göre Ömer Ali Şahiner, 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Kaynak: DHA
Konyaspor'a Ömer Ali Şahiner'den kötü haber
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11 Şubat 2019 15:03
Atiker Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'in adalesindeki sakatlık nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"Ömer Ali Şahiner'in yapılan kontrollerinde arka adele grubunda kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yaklaşık olarak 3-4 hafta içinde sahalara dönmesi beklenmektedir."
27 yaşındaki oyuncu dün oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 56'ncı dakikada yerini Fofana'ya bırakmıştı. Şahiner, yeşil beyazlı formayla ligde çıktığı 17 maçta 4 gol atıp 3 de asist yaptı.

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