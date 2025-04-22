Konyaspor Galatasaray Maçı Canlı İzle (Şifresiz)

Konyaspor Galatasaray maçı ATV izle!
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Tümosan Konyaspor ile Galatasaray Konya MEDAŞ Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayıp ATV'ye gidebilirsiniz. Ziraat Türkiye Kupası maçlarının adresi ATV ve A Spor'dur.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri... KONYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA
GALATASARAY'DA 5 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan, Elias Jelert ve Alvaro Morata'nın yanı sıra çeyrek finaldeki Fenerbahçe derbisinden sonra birer maç ceza alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da Konyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak. BU SEZONKİ 4. RANDEVU
İki takım bu sezon 4. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı rakibini deplasmanda 2-1, sahasında ise 1-0 mağlup etti. Türkiye Kupası grup aşamasındaki müsabaka ise 0-0 eşitlikle sona erdi. OKAN BURUK: "FIRSAT AYAĞIMIZA GELDİ"
Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasıyla birlikte bitime altı hafta kala rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e çıkaran Galatasaray, hem lig hem de kupa şampiyonluğuyla sezonu taçlandırmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularıyla yaptığı toplantıda önlerinde tarihî bir fırsatın olduğunu söylerken "Kesinlikle gevşemek yok, aksine oyunumuza daha sıkı sarılacağız. İlk kupanın kulpuna inşallah bu akşam yapışacağız. Konyaspor'u yenerek adımızı finale yazdıracağız" ifadelerini kullandı. KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HAKEMİ
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği karşılaşma, ATV'den canlı yayımlanacak. Konyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi, Polonyalı Piotr Lasyk oldu.
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Deniz, Uğurcan, Bazoer, Adil, Ndao, Oğulcan, Jevtovic, Yasir, Pedrinho, Yusuf, KramerGalatasaray:
Günay, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Ahmed, Osimhen YARI FİNALE NASIL GELDİLER?
Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Beş puan toplayan Galatasaray, daha az kart gördüğü için aynı puan ve averajı bulunan RAMS Başakşehir'in önünde ikinci sırada yer alarak çeyrek finalist oldu. Galatasaray, çeyrek finalde eşleştiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale çıktı. Galatasaray'ın bulunduğu C Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 beraberlikle lider tamamlayan Konya temsilcisi ise çeyrek finalde Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-0'la geçti. KONYASPOR GALATASARAY MAÇI UZARSA NE OLACAK?
Tek maç üzerinden yapılacak yarı final müsabakasını kazanan taraf finale yükselecek. Maçın 90 dakikalık bölümünde kazanan çıkmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Kazanan ekip, finalde Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.