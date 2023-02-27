GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İstanbul'da yer alan Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre ve İngiltere güvenlik gerekçesiyle halka kapatıldı. Konsolosluklara vize ve benzeri işlemler için randevu alan vatandaşları randevuları iptal edildi. Konsolosluklar olası protestolar ve Batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle bir süre kapalı kalacak. Peki, Konsolosluklar açıldı mı? Konsolosluklar ne zaman açılacak?Birçok konsolosluk randevusu yaklaşan bir çok vatandaşımıza mesajla randevularının iptal edildiğini belirttiler. Yeni randevunun ise ilerleyen tarihlerde gönderileceğini söylediler.Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin ardından Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere ve İsviçre İstanbul'daki başkonsolosluklarını kapatma kararı aldı.Almanya İstanbul Başkonsolosluğunun resmi İnstagram adresi gk.istanbul'dan yapılan açıklamada, konsolosluğun "güvenlik" gerekçesiyle 1 Şubat için kapalı kalacağı, vize ve pasaport işlemlerinin iptal edildiği kaydedildi.Hollanda Başkonsolosluğu'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada ise, "İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu çevresinde olası protestolar ve Batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle, İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak ziyarete kapatılmıştır" denildi.Fransa Başkonsolosluğu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'da terör saldırısı riski yüksek olmaya devam ediyor. Özellikle Beyoğlu semtindeki, Taksim, İstiklal Caddesi, ve benzeri ibadethaneler, konsolosluk temsilcilikleri, turistik yerler söz konusu olduğunda.Bu nedenle, Türkiye'de ikamet eden Fransızlar veya ziyaretçiler, her zaman ve her yerde azami dikkat göstermeye, turistik ve yoğun yerlerden, ayrıca her tür toplantı ve toplantılardan mümkün olduğunca kaçınmaya davet edilir" dedi.Belçika Başkonsolosluğu da 1-3 Şubat tarihleri arası kapalı olduğunu bildirdi. İngiltere Başkonsolosluğu ise dün olduğu gibi bugün de kapalı olduğunu duyurdu.İsviçre Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik sebebiyle, İsviçre Başkonsolosluğu ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.