Haber Tarihi: 08 Aralık 2023 10:00 - Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 10:00

Kolpaçino 4 4'lük ne zaman çıkacak?

Kolpaçino 4 4'lük, 12 Ocak 2024 tarihinde vizyona girmesi planlanan, yönetmenliğini Kamil Çetin'in üstlendiği, senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı Türk komedi filmi. Kolpaçino serisinin dördüncü filmidir. Peki, Kolpaçino 4 4'lük ne zaman çıkacak?

Kolpaçino 4 4'lük ne zaman çıkacak?
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KOLPAÇİNO 4. 4'LÜK NE ZAMAN ÇIKACAK?
 İlk filmi 2009 yılında çekilen "Kolpaçino" serisinin dördüncü halkası için start verildi. Şafak Sezer'in başrolü ilk üç filmin yıldız isimleri Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül'le paylaştığı "Kolpaçino 4"ün çekimlerine geçtiğimiz ay başlandı.
Kolpaçino serisinin dördüncü halkası için start verildi. Şafak Sezer'in başrolü Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül'le paylaştığı Kolpaçino 4'ün çekimlerine geçtiğimiz gün başlandı. Film, kasım ayında vizyona girecek.

KOLPAÇİNO 4 FRAGMAN İZLE!

ÖZGÜR'ÜN HESAPLAŞMASI

Senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Poll Films etiketli "Kolpaçino 4", kasım ayında vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu Film, Özgür'ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmasını konu alıyor.

KOLPAÇİNO 4 KONUSU NEDİR?

Özgür karakteri, önceki hikayelerde kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmak için yola çıkıyor. Bu film, izleyicilere adaletin yerini bulması ve dostluk ilişkilerinin sınırlarını keşfetmesi için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Özgür'ün önceki hikayelerde yaşadığı zorluklar ve ihanetler, onu büyük bir öfke ve intikam duygusuyla dolduruyor. Ancak Kolpaçino 4, sadece bu duyguların üzerine odaklanmıyor; aynı zamanda dostluğun gücünü ve yeniden bağların kurulmasının önemini de vurguluyor.


Filmdeki diğer karakterler de Özgür'ün karşısına çıkacak ve onunla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Bu hesaplaşma anları, seyirciyi ekran başına kilitleyen gerilimi arttırırken aynı zamanda karakterlerin derinliklerini de ortaya koyuyor.

KOLPAÇİNO 4 OYUNCULARI

Şafak Sezer, Kolpaçino serisinin değişmez isimlerinden biridir ve bu filmde de yine başrolde yer almaktadır. Diğer oyuncular ise şu şekilde: Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Serkan Şengül.

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