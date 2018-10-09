ALİ KOÇ'TAN SERT SÖZLER VE...

Aykut Kocaman'a kapılar kapandı! Fenerbahçe'de Ali Koç başkan seçildikten sonra teknik direktör konusunda büyük bir ikilemde kaldı. 3 Temmuz sürecinde omuz omuza çalıştığı ve çok sevdiği Aykut Kocaman ile yola devam etme isteği fazlaydı. Ancak kendisi için zor bir karar alıp, büyük bir değişim başlatmak adına Kocaman'ı gönderip Phillip Cocu'yu takımın başına getirdi. Hollandalı'nın peş peşe kötü sonuçlar almasından sonra deneyimli teknik adamın geri döneceği iddiası güçlendi. Hatta Cocu kovulur kovulmaz Aykut Kocaman'ın açıklanacağı öne sürüldü. Ancak cuma günü kulüpten yapılan açıklamayla durum bir anda tersine döndü.Kocaman'ın ekibinde yer alan ve göreve devam eden antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı kovuldu. Ali Koç, önceki gün bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik heyetten 3 kişiyle yolları ayırdık. Nedenlerini paylaştığımız zaman, hepimizin üzülüp kızacağı, öfkeleneceği durumlar söz konusu. Belki de çok geç alınmış bir karardır bu" sözlerini sarf etti. Yaşanan bu gelişme, "Aykut Kocaman'a kapılar kapandı" şeklinde yorumlandı.