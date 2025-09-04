Kocaelispor'da stoper gündemi: Tayyip Talha

Yeni sezona iyi başlayamayan Kocaelispor, kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor.
HEDEF BEŞİKTAŞ'IN STOPERİ
Körfez ekibi, stoper transferi için Beşiktaş'ın Türk stoperini gündemine aldı.
KOCAELİSPOR DEVREDE
Salim Manav'ın haberine göre, Kocaelispor, Siyah-beyazlıların savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç için devreye girdi.
SELÇUK İNAN GÖRÜŞTÜ
Haberde, Yeşil-siyahlıların teknik direktörü Selçuk İnan'ın, 25 yaşındaki futbolcu ile görüştüğü bilgisine yer verildi.
GAZİANTEP'İN DE GÜNDEMİNDE
Tayyip Talha, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin de gündeminde bulunuyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile 19 maça çıkan Tayyip Talha Sanuç, takımına gol ve asist katkısı veremedi.
