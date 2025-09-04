04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Kocaelispor'da stoper gündemi: Tayyip Talha

Kocaelispor, Beşiktaş forması giyen Tayyip Talha Sanuç için devreye girdi. Körfez ekibinin teknik direktörü Selçuk İnan'ın, 25 yaşındaki stoper oyuncusuyla görüştüğü belirtildi.

calendar 04 Eylül 2025 12:29
Fotoğraf: AA
Kocaelispor'da stoper gündemi: Tayyip Talha
Yeni sezona iyi başlayamayan Kocaelispor, kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor.

HEDEF BEŞİKTAŞ'IN STOPERİ

Körfez ekibi, stoper transferi için Beşiktaş'ın Türk stoperini gündemine aldı.

KOCAELİSPOR DEVREDE

Salim Manav'ın haberine göre, Kocaelispor, Siyah-beyazlıların savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç için devreye girdi.

SELÇUK İNAN GÖRÜŞTÜ

Haberde, Yeşil-siyahlıların teknik direktörü Selçuk İnan'ın, 25 yaşındaki futbolcu ile görüştüğü bilgisine yer verildi.

GAZİANTEP'İN DE GÜNDEMİNDE

Tayyip Talha, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin de gündeminde bulunuyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile 19 maça çıkan Tayyip Talha Sanuç, takımına gol ve asist katkısı veremedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
