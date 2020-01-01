Knicks çalışanları ve oyuncuları, James Dolan'a öfkeli!

New York Knicks oyuncuları ve çalışanlarının, takımın George Floyd'un ölümüyle ilgili kamuoyuna açıklama yapmaması nedeniyle "öfkeli" olduğu bildirildi.



Takım sahibi James Dolan, Pazartesi günü kurumun neden sessiz kaldığına dair bir e-mail gönderdi.



Mail, aşağıdaki gibiydi:



"Bazılarınızın şirketimizin George Floyd'un bir Minneapolis polis memuru tarafından öldürülmesiyle ilgili kamuya açık bir açıklama yapıp yapmayacağıyla ilgili soru sorduğunu biliyoruz. Bilmenizi isterim ki, konunun öneminin farkındayım. Bu nedenle iç konumumuzu anlamanızı istiyorum.



Ülkemizde çalkantılı bir zamandayız. Koronavirüs ve sivil huzursuzluk, yaşam biçimimizi olumsuz etkiledi. Madison Square Garden'da saygılı ve barışçıl olan işgücü değerlerimizin yanındayız. Her zaman olacağız.



Spor ve eğlence sektöründeki şirketler olarak, sosyal konularda görüş bildirmek adına hiç kimseden daha kalifiye değiliz. Önemli olan nasıl çalıştığımızdır. Şirketlerimiz, herkese saygılı bir iş yeri yaratmayı da içeren değerlerimizi korumaya kararlıdır ve bu asla değişmeyecektir. Birbirimize söylediklerimiz önemlidir. Birbirimize nasıl davrandığımız önemlidir. Bizi bu zor zamandan geçirecek olan da budur."



