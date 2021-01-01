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Kings ekibi Bjelica için takas arıyor, Fox'a yoğunlaşıyor

The Sacramento Bee'den Jason Anderson, Sacramento Kings'in Nemanja Bjelica için takas aradığını ve yıldız guardı De'Aaron Fox'ın etrafında yapılanmaya baktığını iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Sacramento Bee'den Jason Anderson, Sacramento Kings'in Nemanja Bjelica için takas aradığını ve yıldız guardı De'Aaron Fox'ın etrafında yapılanmaya baktığını iddia etti.

Bjelica, aldığı dakikalarla ilgili tartışmalardan sonra son altı maçta forma giymemişti.

Ekip, Bjelica'nın yokluğunun sebebinin kişisel problemleri olduğunu söylese de, Sırp oyuncunun çevresindeki kaynaklar herhangi bir sorunu olmadığını belirtmişlerdi.

Kings, Fox'un kontrat zamanına uyan oyuncuları kadroya eklemek için, Bjelica için Draft döneminde takas aramıştı.

Sacramento Bee, ekibin Bjelica için takas keşfi yapmaya devam edeceğini de ekledi.


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