Haber Tarihi: 09 Mayıs 2023 10:47 - Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2023 10:47

KİM uygulaması nedir, nasıl indirilir? Süleyman Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teknoloji blogu Shiftdelete.net'in YouTube kanalında Pazar günü yayımlanan bir videosunda akıllı telefonunda yüklü bir uygulamayı tanıttı. Soylu, 'KİM' diye adlandırılan uygulama üzerinden akıllı telefonunda fotoğrafını çektiği kişinin 2 saniye gibi kısa bir sürede kimliğini tespit edebildiğini söylediği bir tanıtım yaptı. Peki, KİM uygulaması nedir, nasıl indirilir?

KİM uygulaması nedir, nasıl indirilir? Süleyman Soylu açıkladı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonunda yüklü olan KİM uygulamasını tanıttı. Uygulamanın içeriği dikkat çekerken, ''KİM uygulaması nedir? Nasıl indirilir'' soruları en çok aratılan konular arasına girdi. İşte ayrıntılar… 
KİM UYGULAMASI NEDİR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamaya göre, 'KİM' diye adlandırılan uygulama, akıllı telefondan fotoğrafı çekilen kişinin çektiği 2 saniye gibi kısa bir sürede kimliğini tespit edebiliyor.

Videonun detayları...
Soylu, "Bu devletin çok büyük güçleri var. Bu şu anda size gösterdiğim yüz binde biri" dedi.

Ancak uygulama, kişisel verilerin işlenmesine yönelik ihlal barındırdığı iddiasıyla hukukçuların ve siyasetçilerin de tepkisine neden oldu.

Süleyman Soylu, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonunda ne var? (Togg turu)" başlıklı videoda, kanalın kurucusu Hakkı Alkan ile birlikte trafikte bir otomobil kullanırken telefonunda hangi uygulamalar olduğunu anlatıyor.

Sohbet sırasında Alkan, Soylu'nun "yerli ve milli" olarak tanımladığı uygulamayı açıyor ve Soylu'dan uygulamanın özelliklerini anlatmasını istiyor.

Soylu, "Whatsapp'tan daha kıymetli bir şeydir"dediği uygulama için "Bunun her özelliği vardır" ifadesini kullanıyor.

Ardından akıllı telefonunu alarak Alkan'ın bir fotoğrafını çekiyor ve uygulama üzerinden taratarak 1,9 saniye içinde kimlik verilerine ulaştığını gösteren bir demo yapıyor.

Kimlik bilgilerinin geldiği ekrana Alkan'ın isim ve soyadıyla birlikte Alkan'ın olduğu tahmin edilen 4 fotoğrafı getiriliyor. Ancak bu fotoğrafların Alkan mı ona benzeyen kişilere mi ait olduğu belirtilmiyor. Ekranda kimlik numarası ise soru işaretiyle gösteriliyor.


Soylu, uygulama için, "sosyal medyadaki bütün süzmeleri yapar, Türkiye'deki olaylarla ilgili bütün süzmeleri yapar." diyor.

Bunun üzerine Alkan'ın "Bu sadece size özel bir uygulama mı?" sorusuna "Tabii" yanıtını veren Soylu, "Türkiye'de bütün insanların, ajanslarda ne olduğunu aktarır" diyor.

Soylu, "Bu devletin çok büyük güçleri var. Bu şu anda size gösterdiğim yüz binde biri" ifadelerini kullanıyor.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
KİM uygulaması
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