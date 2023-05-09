KİM uygulaması nedir, nasıl indirilir? Süleyman Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonunda yüklü olan KİM uygulamasını tanıttı. Uygulamanın içeriği dikkat çekerken, ''KİM uygulaması nedir? Nasıl indirilir'' soruları en çok aratılan konular arasına girdi. İşte ayrıntılar…İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamaya göre, 'KİM' diye adlandırılan uygulama, akıllı telefondan fotoğrafı çekilen kişinin çektiği 2 saniye gibi kısa bir sürede kimliğini tespit edebiliyor.Soylu, "Bu devletin çok büyük güçleri var. Bu şu anda size gösterdiğim yüz binde biri" dedi.Ancak uygulama, kişisel verilerin işlenmesine yönelik ihlal barındırdığı iddiasıyla hukukçuların ve siyasetçilerin de tepkisine neden oldu.Süleyman Soylu, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonunda ne var? (Togg turu)" başlıklı videoda, kanalın kurucusu Hakkı Alkan ile birlikte trafikte bir otomobil kullanırken telefonunda hangi uygulamalar olduğunu anlatıyor.Sohbet sırasında Alkan, Soylu'nunolarak tanımladığı uygulamayı açıyor ve Soylu'dan uygulamanın özelliklerini anlatmasını istiyor.Soylu, "Whatsapp'tan daha kıymetli bir şeydir"dediği uygulama içinifadesini kullanıyor.Ardından akıllı telefonunu alarak Alkan'ın bir fotoğrafını çekiyor ve uygulama üzerinden taratarakKimlik bilgilerinin geldiği ekrana Alkan'ın isim ve soyadıyla birlikte Alkan'ın olduğu tahmin edilen 4 fotoğrafı getiriliyor. Ancak bu fotoğrafların Alkan mı ona benzeyen kişilere mi ait olduğu belirtilmiyor. Ekranda kimlik numarası ise soru işaretiyle gösteriliyor.Soylu, uygulama için,diyor.Bunun üzerine Alkan'ın "Bu sadece size özel bir uygulama mı?" sorusuna "Tabii" yanıtını veren Soylu, "Türkiye'de bütün insanların, ajanslarda ne olduğunu aktarır" diyor.Soylu, "Bu devletin çok büyük güçleri var. Bu şu anda size gösterdiğim yüz binde biri" ifadelerini kullanıyor.