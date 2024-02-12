Kerem Aktürkoğlu yetişecek Victor Nelsson belirsiz

Başakşehir maçında Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un yaşadığı sakatlıklar can sıkarken son durumları belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu yetişecek Victor Nelsson belirsiz
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12 Şubat 2024 11:42
Başakşehir maçında Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un yaşadığı sakatlıklar can sıktı.

Gelen ilk bilgilere göre; Kerem'in sakatlığı ciddi değil ve perşembe günü Sparta Prag maçında oynamasına bir engel yok. Ancak Nelsson'un durumu sıkıntılı gibi duruyor.

Bugün Prag karşısında oynayıp oynamama durumu netleşecek. Öte yandan Trabzonspor deplasmanında sol alt arka adalesinden sakatlanan Abdülkerim Bardakcı 20 günde iyileşti. Başarılı stoper, Sparta Prag maçında kadroda olacak. 

 
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