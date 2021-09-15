Kenan Karaman: "İnanıyorum, bu gruptan çıkacağız"

Beşiktaş'ta Kenan Karaman, Borussia Dortmund'a 2-1 yenildikleri maçına ardından konuştu

Haber; Sporx.com
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Kenan Karaman: 'İnanıyorum, bu gruptan çıkacağız'
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15 Eylül 2021 23:02
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş ile Alman ekibi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund 2-1'lik skorla kazandı.

Sergen Yalçın ile basın toplantısına katılan Kenan Karaman şu açıklamayı yaptı;

"Çok iyi bir maç çıkardık. İlk 20 dakika hakimiyet bizdeydi. Gol bulsak, daha değişik olurdu. 1-0 geriye düştük, o bizi biraz bozdu. Bugün Şampiyonlar Ligi'ne uyum sağladık. Bence geleceğimiz güzel."

"Maçları hocamızla birlikte iyi analiz edip, güzel hazırlanacağız. Biz çok iyi bir kadroyuz. Herkesin şansı var grupta. Ben inanıyorum, bu gruptan çıkacağız. Hatalarımızı düzeltip diğer maçlarda daha iyi oynamaya çalışacağız. Ben diğer maçlardan ümitliyim."


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