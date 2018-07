Kemal Doğulu kimdir, kaç yaşındadır? Kemal Doğulu sahneden neden küfür etti?

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Kemal Doğulu ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Moda programlarının aranan juri üyesi Kemal Doğulu, yakın zamana içerisinde albüm çıkarmıştı. Albüm tanıtımı için çeşitli yerlerde sahneye çıkan Doğulu, sahne aldığı beachte öfkeden deliye döndü.Sahne aldığı sırada aksaklık yaşanınca öfkeden deliye dönen Doğulu, "Bana kapris yapamazsın sen. Kaprisini s..." diyerek küfür etti.Olay sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yapan Kemal Doğulu, "Dj bana ters bir hareket yaptı. Bende tepki gösterdim" dedi.Tasarımcı, Pop ve elektronik müzik şarkıcısı, fotoğrafçı, menajerKemal Doğulu, 14 Ekim 1979 tarihinde Mersin'de beş çocuklu bir ailenin 1 numara oğlu olarak doğmuştur. Biri kız 5 kardeşin en büyüğüdür. Oyuncu Kadir Doğulu kardeşidir. Annesi ev hanımı, babası Rasim Doğulu işçi emeklisi idi. Babalarının çalışmak için ABD'ye gitmesiyle de erken yaşta sorumluluk altına girip çocuk yaşlarda iş hayatına atıldılar. Kemal Doğulu yaz aylarında bisikletçide, bakkalda çalıştı.Kemal Doğulu'nun asıl hayali iyi bir kadın kuaförü olmaktı. Bu yüzden küçük yaşta annesinden gizli evde kız kardeşinin saçlarını keserek işe başladı. 12 yaşına geldiğinde artık Mersin'de kuaför olan kuzeninin yanında çıraklık yapmaya başladı.Hayatı istediği gibi sürerken amcasının zoruyla İmam Hatip'e kaydoldu. Arapça ve Kur'an derslerinde başarılı olamadı. Ailesinden gizli Anadolu Lisesi sınavlarına girdi ve bilgisayar bölümünü kazanarak İmam Hatip'ten ayrıldı.Lise bittikten sonra kazandığı Urfa, Harran Üniversitesi'nde Pazarlama Bölümü'nü okumaya başladı. 2 sene sonra okul bitmeden dönmek zorunda kaldı. Amerika'daki babasının yanına gitmek için vize almak maksadıyla İstanbul'a gitti. Vize sırasını beklerken de istanbul'da Kuaför dükkanı olan kuzeni Zeki Doğulu'nun salonunda çalışmaya başladı. İşe çıraklıktan başlayıp ilerletti.Orada moda dergilerine saç tasarımları yapmaya başladı. Makyaj da yapmaya başladı. Paris'te bir kozmetik firmasından bir sürü iyi makyaj malzemesi aldı ve bu işe girişti. Zamanla insanlar yaptığı makyajları beğendi. Ve sıra fotoğraf çekmeye geldi. İlk çektiği fotoğraflar Elle dergisine moda sayfalarında yayınlandı. Bu işlerde kendini geliştirdi. Bütün bunların ardından hepsinin tamamlayıcısı olan imaj danışmanlığı geldi.Uzun süre sanatçıların imaj makerlığını, makyözlüğünü, kuaförlüğünü, fotoğrafçılığını ve modelistliğini yaptı. Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın gibi isimlerin imajlarını baştan aşağıya tasarladı. Fotoğraflarını çekti. Klip yönetti.2004 yılında New York Fashion Week'te Bahar Korçan ve Michael Kors defileleri için saç-makyaj yaptı.2006 yılında Hande Yener ile tanıştı ve Hande Maxi adlı singlelın fotoğrafçılığını ve imaj markerlığını yaptıktan sonra bundan sonraki albümlerinde sanat yönetmenliğini, fotoğrafçılığını ve kliplerinin de yönetmenliğini üstlendi. Bir gün Hande Yener'in konserine kendi vokalisti gelmeyince onun yerine vokalist oldu. Böylece de şarkıcılığa başlamış oldu.2008 Yılının Ocak Ayında "1 Yerde" adını verdiği verdiği elektronic soundlu maxi single çıkardı.2014 Temmuz ayında İstanbul, Nişantaşı'n'da bir kuaför salonu açtı.Kemal Doğulu, 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter'in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı "Bu Tarz Benim" adlı yarışma programında İvana Sert, ve Nur Yerlitaş ile birlikte jüri görevi yaptı.7 Aralık 2014 tarihinde "Bu Tarz Benim" adlı yarışmaya Metin Arolat konuk jüri üyesi olarak katılırken Emine Ün de şarkıları ile geceye renk katacak.2015 yılı ocak ayında Tv8 kanalında başlayan ve Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı 2.sezon "Bu Tarz Benim" adlı yarışma programında Uğurkan Erez, İvana Sert, ve Nur Yerlitaş ile birlikte jüri görevi yaptı.Acun Ilıcalı'nın televizyon kanalı Tv8'de, Temmuz 2015 tarihinde başlayacak olan "Durma Dans Et" adlı dans yarışmasında Tuğba Karaca sunuculuk yapacak. Programın jüri üyeleri ise Kemal Doğulu, Edis Görgülü, Cemre Kemer ve Neslihan Önder olacak.31 Ağustos 2015 tarihinde Tv8 ekranlarında başlayan ve 25 Aralık 2015 tarihinde biten İşte Benim Stilim All Star yarışmasının finalinin ardından Nur Yerlitaş ve Kemal Doğulu jüri görevinden ayrıldı.Kemal Doğulu, 15 Haziran 2016 tarihinde evinden çıkarken merdivenlerden düşerek yaralandı, ev sahibi tarafından kanlar içinde yerde bulundu ve Taksim Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.21 Kasım 2016 tarihinde başlayan "İşte Benim Stilim" 7. Sezon yarışması Tv8 ekranlarında yayınlanacak ve sunuculuğunu yine Öykü Serter'in yapacağı yarışmanın jüri üyeleri Nur Yerlitaş, İvana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacaktır. Konuk jüri olarak Kerimcan Durmaz haftanın bir günü yarışmada olacak.Albümleri :2008 - 1 Yerde2009 - Kemal Doğulu 22010 - Ters Köşe2011 - 4.Kemal2012 - Aşk Kabul Ederse2015 - Duygusal