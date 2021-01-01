Kellerman: "LeBron, tüm zamanların en iyi point guardı!"

ESPN analisti Max Kellerman, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in tüm zamanların en iyi point guardı olduğunu söyledi.



Bir diğer ünlü analist Stephen A. Smith ile ligin en iyi beş point guardını tartışan Kellerman, James'i şu anda ligdeki en iyi PG olarak seçti.



Dahası, James'in lig tarihinin de en iyi PG'si olduğunu belirten Kellerman, bu alanda Lakers efsanesi Magic Johnson'ı bile geride bıraktığını açıkladı:



"İlk beş, LeBron James, James Harden, Stephen Curry, Damian Lillard ve Chris Paul.



Düşüşteki LeBron bile herkesten daha iyidir. Ama bunu playofflarda kanıtlamak durumundalar. Harden'ın da bunu playofflarda kanıtlaması gerekiyor. LeBron'un vaktiyle MVP seviyesindeki Derrick Rose'u kilitlediğini gördüm. LeBron'un playoff maçlarında elit guardları kilitlediğini gördüm. Listemdeki herkes düzenli olarak guardları savunan, hücumu başlatan ve topun birincil sahibi olan point guardlar.



Bence LeBron James yalnızca bugünün en iyi point guardı değil, aynı zamanda tüm zamanların en iyi point guardı olarak Magic'in de yerini alacak kişi. Bir tüm zamanlar listesi oluşturuyorsanız, LeBron'u point guard'a koymanız gerek."



