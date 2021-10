Kelce: "LeBron, NFL'de '%1000' oynayabilir!"

NFL oyuncusu Travis Kelce, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in NFL'de "yüzde 1.000" oynayabileceğini söyledi.



LeBron birkaç hafta önce yaptığı açıklamada, 2011'de NBA lokavtı sırasında bir NFL takımına katılmayı düşündüğünü, hatta iki takımdan teklif bile almış olduğunu belirtmişti.



Yakın zamanda emekli olan NBA oyuncusu JJ Redick'in sunuculuğunu üstlendiği 'The Old Man & The Three' isimle podcastte yer almış olan NFL ligi takımlarından Kansas City Chiefs oyuncusu Kelce, James'in bir Amerikan futbolu yıldızı olmak için gereken tüm yeteneklere sahip olduğunu açıkladı.



"Yüzde 1.000 oynayabilir. Atletizmi futbol sahasına çok iyi yansıyor. Kansas City'de, kolejde basketbol geçmişi olan ve oradan Amerikan futboluna geçiş yapan üç, dört tane adamımız olmuştu. Bunu yapma sebepleri, iki sporun gerektirdiği becerilerin çok iyi örtüşmesiydi.



Dikkatimi en çok çeken şeylerden biri, basketbolcuların her zaman parmak ucunda hareket etmeleri. Depar attıklarında bile parmak ucunda koşuyorlar ve pek büyük adımlar atmıyorlar. Ama LeBron'da tam tersini görmüştüm. Kendisi koşarken adımlarını çok uzun atıyor ve maç boyunca hızlanıp yavaşlayarak, kendi temposunu nasıl ayarlaması gerektiğini biliyor.



Tüm bunların futbol sahasına kusursuz bir şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Muhtemelen NBA'in LeBron James'i yerine NFL'in LeBron James'i olurdu."