Kasımpaşalı futbolcu Julian Jeanvier ameliyat edildi

Kasımpaşa'nın Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Gineli futbolcu Julian Jeanvier ameliyat edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Kasımpaşalı futbolcu Julian Jeanvier ameliyat edildi
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28 Ekim 2020 22:04
Kasımpaşa'nın Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Gineli futbolcu Julian Jeanvier ameliyat edildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük maçında ön çapraz bağ yaralanması yaşayan Jeanvier'in, Liv Hospital'de başarılı bir şekilde ameliyat edildiği belirtilerek, "Oyuncumuz Jeanvier'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini diliyoruz." denildi.



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