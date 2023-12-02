Kasımpaşa - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ilk 11

Kasımpaşa - Gaziantep karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa Gaziantep'u konuk edecek. Kasımpaşa rakibini eli boş gönderme peşinde. Gaziantep ise deplasmanda sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?3 Aralık Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek. Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.Geride kalan 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 18 puanla ligde 9. sırada yer alıyor.Gaziantep FK ise 5 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 15 puan topladı. Gaziantep temsilcisi ligde 14. sırada bulunuyor.