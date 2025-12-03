Kasımpaşa'da Şota Arveladze dönemi sona erdi, Emre Belözoğlu ile görüşmeler başladı

İstanbul ekibinde alınan bu kararın ardından yönetim, takımın başına geçmesi için Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.







Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Şota Arveladze hakkında kararını verdi.Ligde kötü sonuçlar alan İstanbul ekibinde Şota Arveladze ile yollar ayrıldı.Belözoğlu'nun, yapılan ilk temaslarda göreve sıcak baktığı öğrenildi. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü, kısa süre içinde nihai kararın verilmesinin beklendiği belirtildi.Kasımpaşa yönetimi, yeni teknik direktörün en kısa sürede açıklanmasını hedefliyor.Kasımpaşa bu sezon Şota Arveladze yönetiminde ligde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayarak 13 puanla küme düşme hattının 1 puan üzerinde 14. sırada yer aldı.