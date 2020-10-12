Karagümrük'te Saranov dizinden operasyon geçirdi

Fatih Karagümrük'te Sırp kaleci Bojan Saranov dizinden operasyon geçirdi.

Haber; AA
Karagümrük'te Saranov dizinden operasyon geçirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2020 15:08
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Sırp kaleci Bojan Saranov dizinden operasyon geçirdi.

İstanbul kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bojan Saranov, sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesinde dizinden başarılı bir operasyon geçirdi. Acıbadem Hastanesine ve Prof. Dr. Mehmet Emin Erdil'e ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için