1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçen Trabzonspor baskı kurmaya devam etti ve Rizespor savunmasını adeta bunalttı. Marlon'un kullandığı serbest vuruşta köşeye doğru giden topu Gökhan Akkan son anda kornere çeldi. Karşılaşmada son 10 dakikaya girilirken Trabzonspor'un üstünlüğü devam etti. Çaykur Rizespor topu savunmadan çıkarmaya çalışırken, bordo mavililer ise baskı kurdu. Başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor 2-1 kazandı.





Trabzonspor

Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı'nın takımı Trabzonspor ile Stjepan Tomas'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Karadeniz derbisi nefes kesen anlara sahne oldu.Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor 2-1'lik skorla kazandı. Konuk takım 36. dakikada Milan Skoda'nın penaltı golüyle öne geçerken, bordo mavililer 53'te Caleb Ekuban'ın penaltısıyla skoru eşitledi. Trabzonspor'da 65'te Jorge Djaniny 65'te takımını üstünlüğe taşıdıAlınan bu sonucun ardından Trabzonspor 17 puana yükselirken 6 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı, son iki haftadaki beraberliklerin ardından ise 3 puanı kaptı. Rizespor 15 puanda kalırken, son 4 haftadaki 3. yenilgisini aldı.Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Pereira'nın yerine Serkan Asan'a, orta sahada Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda Flavio'ya, hücum hattında Bilal Başacıkoğlu'nun yerine Nwakaeme'ye, Diabate'nin yerine de Djaniny'e görev verdi.Sakatlıkları bulunan Pereira, Afobe ve hasta olan Abdülkadir Ömür, bireysel çalışmalar yapacağı açıklanan Bilal Başacıkoğlu, Diabete ve Plaza kadroda yer almayan isimler olduTrabzonspor'da son olarak ligin 10. haftasındaki Ankaragücü maçında forma giyen oyuncuları Djaniny ve Nwakaeme, sakatlıklarının ardından 3 maç sonra forma giydi.Ligde Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor ile kupadaki Adana Demirspor karşılaşmalarında forma giyemeyen oyuncular, Çaykur Rizespor müsabakasına ilk 11'de başladı.İki takım futbolcuları, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle protestoda bulundu.Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak karar gereği müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından, iki takım oyuncuları olduğu yerde bekleyerek yayıncı kuruluşu protesto etti.Dakikalar 12'yi gösterdiğinde ilk tehlike Trabzonspor'dan geldi. Ekuban'ın derinlemesine pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Djaniny dar açıdan vuruşunu yaptı, kaleci Gökhan direk dibinde topun sahibi oldu.Trabzonspor 25'te ise direği geçemedi. Ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Nwakaeme önünü açıp vuruşunu yaptı, savunmaya da çarpan top direkten dışarı çıktı.Ceza alanı içinde topu alan Michalak son çizgiye inmek isterken Marlon'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. 36. dakikada Milan Skoda penaltıdan ortaya doğru bir vuruş yaptı, kaleci Uğurcan topa müdahale etti ancak gole engel olamadıTrabzonspor golden sonra baskısını arttırdı. 37. dakikada Ekuban'ın ara pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Djaniny kalecinin üzerinden aşırttı, ağlara doğru giden topu Rizespor savunması çizgiden çıkardı. İlk yarı Rizespor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.Rizespor'da Onur Bulut sağ kanattan taşıdığı topu penaltı noktasına doğru ortaladı, kaleye sırtı dönük olan Skoda gelişine müthiş bir vole vurdu. Top direkten döndü. Konuk takım 49. dakikada skoru 2-0'a taşıma şansını yakalayamadıHemen ardından Trabzonspor'da Nwakaeme'nin kafayla içeri çevirdiği topu kontrol etmek isteyen Ekuban, Emir Dilaver'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 53. dakikada Ekuban penaltıdan çok sert bir vuruş yaptı, kaleci Gökhan ters köşeye yattı ve maça denge geldiCaleb Ekuban bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü atarken bu gollerin tamamı iç sahadaki maçlarda geldi. Trabzonspor bu maçtan önce Antalyaspor'la birlikte ligde şu ana dek penaltı atmayan iki takımdan biriydi. Böylelikle ligdeki ilk penaltıda golü bulmuş oldular.Marlon'un müthiş pasıyla bir anda savunma arkasına sarkan Trabzonspor'un yeni transferlerinden Djaniny, 65'te karşı karşıya pozisyonda kaleci Gökhan'a şık bir çalım attı ve topu boş ağlara yolladı. Djaniny, Trabzonspor formasıyla ilk golünü kaydetti.26. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza alanına giren Nwakaeme'nin yerden şutunda, savunmaya çarpan top yan direkten kornere çıktı.34. dakikadaceza alanında sağ tarafta son çizgiye doğru hareketlenen Michalak, Marlon ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. 36'ncı dakikada Skoda'nın kullandığı penaltıda, kaleci Uğurcan Çakır üzerine doğru gelen topu çıkaramayınca meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-137. dakikada Ekuban'ın pasında ceza alanı sağ tarafındaki Djaniny'in gönderdiği topu kale çizgisi önünde savunma uzaklaştırdı.45+1. dakikada Ekuban'ın ceza alanının hemen dışından sağ çaprazdan şutunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topun sahibi oldu.