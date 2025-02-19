Kar yağacak mı? İstanbul'a bugün kar yağacak mı, var mı?

KAR YAĞACAK MI?





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için hafta başında 5 günlük hava durumu tahmini yayınladı. İstanbul'da bugün hava durumu çok bulutlu olurken bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı hava hakim olacak. Yüksek kesimlerinde ise hava sıcaklıkları düşecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise Ankara ve İstanbul gibi iller için kar uyarısında bulundu. İstanbul Valiliği ise benzer şekilde Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine dikkat çekti. Hava sıcaklıklarında yaşanacak düşüşün ardından beyaz örtü İstanbul'da etkili olmaya hazırlanıyor. Peki İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? İşte, Megakent İstanbul için kar yağışının beklendiği tarih…

Karadeniz bölgesinden yurda gelecek Sibirya soğuklarıyla birlikte hava sıcaklıklarında ani düşüşler yaşanacak. Özellikle Kastamonu, Sinop, Samsun gibi illerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca yurt genelinde etkili olması beklenirken İstanbul'da ise 18 Şubat Salı gününden itibaren hava sıcaklıkları kademeli olarak düşüşe geçecek. Uzmanlar İstanbul'un uzun zamandır görmediği yağışı göreceğine dikkat çekerek, hava sıcaklıklarının eksi 5-6 derecelere kadar düşeceğini ön görüyor.

İstanbul'da kar yağışının 19 Şubat Salı günü özellikle Avrupa Yakası'nda başlaması beklenirken 20-21 Şubat tarihinde ise İstanbul'da kar yağışının daha güçlenmesi bekleniyor. İstanbul'un yüksek bölgelerinde daha yoğun kar etkili olacak yer yer kar kalınlığı 10 cm bulabilir.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 18 Şubat Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın etkisine dikkat çekildi.

Çarşamba günü İstanbul'da hissedilir derecede (8 ila 12 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği aktarıldı. " Soğuk ve yağışlı havanın bölgemiz genelinde haftasonuna kadar etkili olması beklenirken, kar yağışlarının yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.



Farklı şehir ve ilçelerde Cuma günü kar yağacak mı? sorusuna yanıt aranırken, özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde kar yağışı riskinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Metropol bölgelerinde ise kar yağışının kısa süreli ve hafif olacağı öngörülüyor. Meteoroloji raporlarında, Cuma günü kar yağışı beklentisi, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte artabilir.

Uzmanlar, Cuma günü kar yağışı ihtimaline karşı vatandaşların:

Erken saatlerde hava durumunu kontrol etmelerini,



Yolculuk planlarını esnek tutmalarını,



Gerekli önlemleri alarak dışarı çıkmadan önce hazırlıklı olmalarını öneriyor.



Bu uyarılar, özellikle Cuma günü yaşanacak olası kar yağışı nedeniyle oluşabilecek trafik aksamaları ve ulaşım sorunlarına karşı alınması gereken tedbirler arasında yer alıyor.



SONUÇ



Sonuç olarak, Cuma günü kar yağacak mı? sorusuna kesin yanıt vermek için meteoroloji verileri yakından takip edilmeli. Ancak mevcut tahminlere göre, Cuma günü bazı bölgelerde hafif ya da orta derecede kar yağışı görülme olasılığı mevcut. Vatandaşların güncel hava durumu raporlarını takip etmesi, Cuma günü yaşanabilecek hava koşullarına karşı en doğru adım olacaktır.

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