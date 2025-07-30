Haber Tarihi: 30 Temmuz 2025 10:53 - Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2025 10:53

Kamçatka nerede, hangi ülkede?

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası, deprem ve tsunami tehlikesiyle gündeme geldi. Pasifik Okyanusu'nda yer alan Kamçatka haritada üzerindeki konumu ve bölgenin Moskova'ya uzaklığı merak ediliyor.

Kamçatka nerede, hangi ülkede?
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Kamçatka Yarımadası, deprem ve tsunami felaketiyle dikkatleri üzerine çekti. Rusya'nın doğusundaki Kamçatka nerede, hangi ülkede ve harita üzerindeki konumu merak edildi.

KAMÇATKA NEREDE?

Kamçatka Yarımadası, Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısında yer alır. Bering Denizi ile Ohotsk Denizi arasında yer alan yarımada, Rusya'ya bağlı özerk Kamçatka Krayı'nın bir parçasıdır.

Kamçatka bölgesi yaklaşık 270 bin kilometrekarelik bir alanda yayılır.
Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer aldığı için sık sık depremler, volkanik patlamalar veya tsunami tehlikesiyle gündeme geliyor.

Yarımadanın konumu, Asya kıtasının en doğu ucunda, Japonya ve Alaska'ya komşu bir noktada bulunur.

Kamçatka, sert iklim koşulları ve izole konumu nedeniyle nispeten düşük bir nüfusa sahip. Kayıtlara göre yaklaşık 300.000 kişi burada yaşıyor.

KAMÇATKA MOSKOVA ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Kamçatka ve Rusya'nın başkenti Moskova arası yaklaşık 6.700 kilometredir. Rusya'nın geniş bir coğrafyaya yayılı olması nedeniyle batı ve doğu uçları arasında büyük farklar çıkabiliyor.

Moskova'dan Petropavlovsk-Kamçatka'ya direkt uçuşlar yaklaşık 8-9 saat sürüyor.

Kamçatka, diğer önemli Rus şehirleri olan Novosibirsk'ten Kamçatka'ya yaklaşık 4.500 kilometre, Vladivostok'tan ise yaklaşık 2.200 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

KAMÇATKA HANGİ ÜLKEDE YER ALIYOR?

Kamçatka Yarımadası, Rusya'ya bağlı bir bölge olarak Kamçatka Krayı olarak bilinir. Başkenti Petropavlovsk-Kamçatskiy'dir.

KAMÇATKA'DA VOLKANLAR AKTİF Mİ?

Kamçatka'da 160'dan fazla volkan bulunuyor ve yaklaşık 29'u aktif durumda. Klyuchevskaya Sopka, bölgenin en yüksek ve en ünlü aktif volkanıdır.
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