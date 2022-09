JORGE JESUS'TAN 6 DEĞİŞİKLİK

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

JOAO PEDRO İLK KEZ İLK 11'DE

MICHY BATSHUAYI TARAFTARIN KARŞISINDA

FENERBAHÇE ETKİLİ BAŞLADI

JOAO PEDRO İLK GOLÜNÜ ATTI

KAYSERİSPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

ALTAY İKİ KURTARIŞ BİRDEN!

FENERBAHÇE 2-0 KAZANDI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.Fenerbahçe'nin golleri 37. dakikada Joao Pedro ve 50. dakikada Joshua King'ten geldi. Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan yeni transfer Joao Pedro, ilk golünü attı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 10 yaptı. Kayserispor 6 puanda kaldı.Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasını BAY geçecek. Sarı-lacivertliler ardından Alanyaspor'u ağırlayacak. Kayserispor 6. haftada Antalyaspor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11'de 6 değişiklikle sahaya çıktı.Sarı-lacivertli futbol takımı, müsabakaya Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Willian Arao, Ezgjan Alioski, İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Joao Pedro 11'iyle başladı.Yedek kulübesinde ise İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Lincoln Henrique, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Armindo Bruma, Miha Zajc ve Emre Mor yer aldı.Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, takımını 3-4-3 dizilişiyle sahaya sürdü. Portekizli teknik adam, ligin 4. haftasında Arabam.com Konyaspor karşısında ilk 11'de şans verdiği Emre Mor, Zajc, Lincoln Henrique ve Rossi'yi yedeğe çekti. Bu maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Enner Valencia, kırmızı kart cezası nedeniyle, Mauricio Lemos ise takımda düşünülmediği gerekçesiyle kadroda yer almadı.Sarı-lacivertli takımda 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kayserispor mücadelesinin kadrosuna dahil edilmedi.Kart cezalısı Valencia, sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile İsmail Yüksek, henüz hazır olmayan Serdar Aziz'in yanı sıra takımda düşünülmeyen Lemos, Novak ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Joao Pedro, ilk kez 11'de sahaya çıktı.Sarı-lacivertlilerin Cagliari'den transfer ettiği Brezilya asıllı İtalyan hücum oyuncusu, sakatlığı nedeniyle takımdan bir süre uzak kalmıştı. Pedro, sadece Konyaspor maçının son 19 dakikasında forma giymişti.Yeni transferlerden Alioski ise sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de ilk kez 11'de tercih edildi.Fenerbahçe'nin İngiltere temsilcisi Chelsea'den kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, müsabakadan önce sarı-lacivertli taraftarı selamladı.Sarı-lacivertlilerin 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı 28 yaşındaki santrfor, taraftarların sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.Karşılaşma kapalı gişe oynadı. Ülker Stadı'ndaki tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına büyük destekte bulundu.Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerde 7. dakikada ceza sahasında toplu buluşan Miguel Crespo'nun vuruşu yandan dışarıya gitti.Karşılaşmanın ilk yarım saatlik dilimi orta saha mücadelesinde geçerken, Fenerbahçe 37. dakikada öne geçti. Willian Arao'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan yeni transfer Joao Pedro şık bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Fenerbahçe, 50. dakikada Joshua King ile farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Norveçli futbolcu rakiplerinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ve top ağlara gitti.Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, skorun 2-0 olmasının ardından oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda 58. dakikada Gökhan Sazdağı, Ramazan Civelek yerine oyuna dahil oldu. Hosseini de yerini Yaw Ackah'a bıraktı. Baş dönmesi yaşayan Hosseini hastaneye kaldırıldı.Kayserispor 74. dakikada etkili oldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Gökhan Sazdağı'nın pasında Gavranovic'in vuruşunu Altay çıkardı. Devam eden atakta Cardoso'nun vuruşunda başarılı kaleci bir kez daha gole izin vermedi.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.7. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Szalai'nin orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Joao Pedro, ceza sahasında topu kontrol etti. Bu oyuncunun Kolovetsios ile girdiği ikili mücadelede seken topu penaltı noktası civarında önünde bulan Crespo'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.17. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan kullandığı taç atışında Campanharo'nun kafasından seken topu altıpasın önünde King kontrol etti. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, Hosseini'ye çarparak kornere çıktı.37. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Arao'nun şık pasında topla buluşan Pedro'nun ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.52. dakikada King'in ceza yayı üzerinden çektiği şutta top üstten auta gitti.70. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ortasına Rossi'nin kale sahası önünde yaptığı vuruşta, top üstten dışarı çıktı.73. dakikada Peres'in ceza sahasında yaptığı hata sonucu topu kapan Gökhan Sazdağı, meşin yuvarlağı yanındaki Gavranovic'e çıkardı. Müsait durumdaki Gavranovic'in şutunu kaleci Altay Bayındır kurtardı. Altay'dan dönen topu kale sahası önünde Cardoso tamamlamak istedi ancak bu şutta da Altay Bayındır topu direk dibinde ayağıyla kurtardı. Pozisyonun devamında savunma topu tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.86. dakikada Rossi'nin soldan getirerek ceza sahasına çevirdiği topla arka direkte Ferdi Kadıoğlu buluştu. Ferdi'nin kayarak yaptığı vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü.Fenerbahçe, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.ÜlkerAli Palabıyık, Süleyman Özay, Erdem BayıkAltay Bayındır, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+1 Arda Güler), Crespo (Dk. 79 Osayi-Samuel), Arao, Alioski (Dk. 90+1 Lincoln), İrfan Can Kahveci (Dk. 67 Mert Hakan Yandaş), King (Dk. 68 Rossi), PedroBilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini (Dk. 59 Ackah), Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek (Dk. 59 Gökhan Sazdağı), Cardoso, Mensah (Dk. 85 Kemen), Gavranovic (Dk. 74 İlhan Parlak), Thiam (Dk. 85 Mane)Dk. 37 Pedro, Dk. 51 King (Fenerbahçe)Dk. 45 Campanharo, Dk. 82 Mensah (Yukatel Kayserispor), Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 87 Szalai (Fenerbahçe)