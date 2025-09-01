Juventus, Openda'yı kadrosuna katıyor!

Juventus, Leipzig forması giyen Lois Openda'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.İtalyan ekibi, Openda'nın satın alma opsiyonlu kiralık olarak için Leipzig ile anlaşmaya vardı.Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Juventus ve Leipzig arasında 25 yaşındaki santrfor için yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun zorunlu ve belirli şartlara bağlı olduğu belirtildi.Juventus, Openda transferi için Leipzig'e 40 milyon euro'nun üzerinde bir ödeme yapacak.İtalyan ekibi, satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle birlikte Openda ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.Bu sezon Leipzig forması altında 3 maçta süre bulan Openda, gol sevinci yaşayamadı.