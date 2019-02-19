Juventus efsanesi Del Piero, Ronaldo'ya güveniyor!

Juventus'un efsane isimlerinden, Cristiano Ronaldo sayesinde Torino ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde favori olduğunu vurguladı.Juventus'un Ronaldo'yu kadrosuna katarak önemli bir iş yaptığını dile getiren Del Piero, "Ronaldo'nun transferi Juventus için çok iyi, İtalya futbolu için mükemmel oldu. Dünyanın dört bir yanında Juventus, Torino ve İtalya konuşuluyor" dedi.Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun Juventus'a büyük güç kattığını dile getiren Del Piero, "Juventus, dünyanın en iyi kulübü olmak ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor. Cristiano Ronaldo ile bunlar artık mümkün" şeklinde konuştu.Juventus'ta 19 sezon forma giyen Alessandro Del Piero, 778 maçta 316 gol attı ve 84 asist yaptı.