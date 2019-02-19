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Juventus efsanesi Del Piero, Ronaldo'ya güveniyor!

Juventus'un efsane futbolcularından Alessandro Del Piero, Serie A ekibinin Şampiyonlar Ligi'nin favorisi olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Juventus efsanesi Del Piero, Ronaldo'ya güveniyor!
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19 Şubat 2019 05:22
Juventus'un efsane isimlerinden Alessandro Del Piero, Cristiano Ronaldo sayesinde Torino ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde favori olduğunu vurguladı.

"İTALYA İÇİN MÜKEMMEL TRANSFER"

Juventus'un Ronaldo'yu kadrosuna katarak önemli bir iş yaptığını dile getiren Del Piero, "Ronaldo'nun transferi Juventus için çok iyi, İtalya futbolu için mükemmel oldu. Dünyanın dört bir yanında Juventus, Torino ve İtalya konuşuluyor" dedi.

"RONALDO İLE MÜMKÜN"

Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun Juventus'a büyük güç kattığını dile getiren Del Piero, "Juventus, dünyanın en iyi kulübü olmak ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor. Cristiano Ronaldo ile bunlar artık mümkün" şeklinde konuştu.

Juventus'ta 19 sezon forma giyen Alessandro Del Piero, 778 maçta 316 gol attı ve 84 asist yaptı.

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