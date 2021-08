Jrue: "KD'yi savunmak, fiziksel ve mental olarak çok yorucu!"

Milwaukee Bucks yıldızı Jrue Holiday, 2021 playoffları Doğu Konferansı yarı finallerinde Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'i savunmanın, kendisini fiziksel ve zihinsel anlamda çok yorduğunu söyledi.



JJ Redick'in podcast'i "The Old Man and The Three"nin yakın tarihli bir bölümünde Holiday, Durant'e karşı oynama deneyiminden bahsetti.



Holiday, Nets ve Bucks arasında oynanan yedi maçlık seride birçok kez KD'yi savunan isim olmuştu:



"Zihinsel olarak, çok yorucuydu. Çünkü birini durdurmak için elinizden gelen her şeyi yaptığınızı düşünüyorsunuz ve bu işe yaramıyor.



Kevin Durant, kulağa tuhaf gelecek ama 'mental olarak içinize işliyor' ve asla durmuyor.



Ve fiziksel olarak da acı çekiyordum. Yani, herkes çekiyordu. Aslına bakarsanız, 7. maçta KD'nin yorgun olduğunu anlayabiliyordunuz. Ama her iki takım da aynı şekilde, çok yorgundu.



O seriden sonra, 'Bundan sonra karşımıza ne çıkarsa çıksın artık kazanmak zorundayız' demiştim. Çok fazla emek sarf etmiştik ve çok ileri gitmiştik."