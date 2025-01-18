Jose Mourinho: 'Bana acil stoper lazım'

Fenerbahçe'de cuma günü önemli bir toplantı yapıldı.
Başkan Ali Koç, asbaşkan Acun Ilıcalı ve teknik direktör Jose Mourinho'nun bir araya geldiği öğrenildi. Toplantıda transfer çalışmalarında yaşanan son gelişmelerin masaya yatırıldığı ve Mourinho'ya bilgi verildiği kaydedildi.
Portekizli hocanın, özellikle stoper transferinin hızlandırılmasını talep ettiği belirtildi.
Başkan Ali Koç, asbaşkan Acun Ilıcalı ve teknik direktör Jose Mourinho'nun bir araya geldiği öğrenildi. Toplantıda transfer çalışmalarında yaşanan son gelişmelerin masaya yatırıldığı ve Mourinho'ya bilgi verildiği kaydedildi.
Portekizli hocanın, özellikle stoper transferinin hızlandırılmasını talep ettiği belirtildi.