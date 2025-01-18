Jose Mourinho: "Bana acil stoper lazım"

Jose Mourinho, Ali Koç ve Acun Ilıcalı ile yaptığı transfer toplantısında stoper transferinin hızlıca yapılmasını talep etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho: 'Bana acil stoper lazım'
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18 Ocak 2025 09:39
Fenerbahçe'de cuma günü önemli bir toplantı yapıldı.

Başkan Ali Koç, asbaşkan Acun Ilıcalı ve teknik direktör Jose Mourinho'nun bir araya geldiği öğrenildi. Toplantıda transfer çalışmalarında yaşanan son gelişmelerin masaya yatırıldığı ve Mourinho'ya bilgi verildiği kaydedildi.

Portekizli hocanın, özellikle stoper transferinin hızlandırılmasını talep ettiği belirtildi. 

 
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